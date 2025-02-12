Москва, 12 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Любовь к классике детям нужно прививать с раннего возраста. Об этом заявил художественный руководитель арт-проекта «Новая сказка» Константин Уваров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он убежден, что делиться можно только тем, что у тебя есть — нужно самому любить классическую музыку и её знать.

«Это первое условие. Второе: детям полезно петь колыбельные. Это непростой труд для матери, но потом он вернется ей сторицей. Это же касается и сказок. Третье: классическая музыка должна звучать в доме уже тогда, когда мама вынашивает ребеночка. Она должна быть привычным фоном, атрибутом дома. Очень важно: не вся классика может и должна быть фоном, фоновую классику надо уметь отбирать. Но если человек любит классику, он знает. Четвертое: подросших детей, начиная с трех-четырех лет, можно аккуратно начинать водить на концерты. На специальные концерты именно для таких малышей», — отметил Уваров агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, для начинающих слушателей важна камерность, игровой или интерактивный элемент. А наилучший формат для детей, по мнению Уварова, это сказка.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Зал «Зарядье» — детям» предлагает качественные, доступные и адаптированные для детей концерты самых различных жанров, проходящие в уникально оформленном пространстве, которое обеспечивает яркие впечатления от музыкального взаимодействия.