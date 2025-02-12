Владикавказ, 12 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Во Владикавказе во время концерта «Танцы народов Кавказа» скончалась народная артистка Северной Осетии, гармонистка ансамбля «Алан» Эльза Датиева. Трагедия произошла вечером 11 февраля во Дворце молодежи.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Наш государственный ансамбль «Алан» ранее ездил в Чеченскую Республику. После этого чеченский ансамбль приехал к нам в Северную Осетию давать совместный концерт. Я как министр культуры, соответственно, был заранее приглашен и приехал на концерт. Первый танец был чеченский, второй — осетинский симд. Под конец второго танца нашей гармонистке Эльзе Датиевой стало плохо и она упала. Мы временно остановили концерт, рассчитывая на помощь медиков и возобновление концерта. Скорая помощь оперативно приехала, но, к сожалению, спасти артистку не удалось. Было принято решение завершить мероприятие, — заявил министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров корреспонденту агентств «РИА Новости».

Во время выступления танцевальной группы Эльзе Маирбековне внезапно стало плохо. Художественный руководитель ансамбля Зелимхан Козаев объявил паузу, кулисы закрыли. На место прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли спасти артистку. Концерт был отменен.

Эльза Маирбековна посвятила ансамблю «Алан» более 45 лет, в последние годы возглавляла его оркестр.