Киев, 12 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

РИА Новости

Ермак заявил, что удар наносился ночью при помощи баллистических ракет и беспилотников. Отмечается, что после удара в некоторых районах украинской столицы пропало электричество.

В статье также указано со ссылкой на данные Военно-воздушных сил Украины, что помимо Киева от удара ВС России пострадали такие города, как Кривой Рог, Сумы, Полтава и Чернигов.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее ВС России нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

С 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В компании «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся из-за повреждений в энергосистеме. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.