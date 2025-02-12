Санкт-Петербург, 12 февраля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. После аварии с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребёнок; в тяжёлом состоянии три человека ― два в реанимации; один пассажир от госпитализации отказался», ― говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь в Волховской межрайонной больнице.

По предварительным данным упрдора и ГУ МВД, авария произошла около 07:00 мск 12 февраля. На 120-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Иссад грузовик столкнулся с частным пассажирским автобусом. По предварительным данным, один человек погиб.

На месте аварии работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

В пресс-службе областного управления СК сообщили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 февраля на 133-м км трассы «Нарва» в Ленинградской области произошло столкновение маршрутного автобуса и снегоуборочной техники. В ДТП погибли два пассажира, 13 получили травмы различной тяжести.

Оба водителя находились в крайне тяжёлом состоянии. Также в реанимацию доставили 11-летнего ребёнка, он пришёл в себя. Состояние еще девяти человек медики оценили как средней тяжести.

После ДТП возбудили уголовное дело.