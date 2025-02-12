Москва, 12 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией являются параноидальным бредом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Серьёзно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться к заявлению об обмене территориями невозможно. Это всё имеет иную природу, нежели природа предложений и инициатив, серьёзно направленных на выход из украинского тупика, или попытки нащупать точки соприкосновения», — заявила она.

По словам Захаровой, громогласные и не имеющие логической цепочки заявления Зеленского на различных интервью направлены не на разрешение конфликта, а на решение тактических задач.

«В параноидальном бреду, который он произнёс относительно обмена землями, центральное слово «Курск». Для чего ему нужно это слово? Там сыпется всё, очевидно же. Баня кровавая, которую он там устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины», — добавила дипломат.

Захарова также отметила, что все эти заявления Зеленского звучат на фоне стремления киевского режима призвать на передовую молодых людей от 18 до 24 лет.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти же слова Зеленского, сообщил, что глава киевского режима произносит чушь и выступает с бессмысленными заявлениями из-за страха, вызванного успешными действиями российских войск на фронте. Руководство в Киеве, добавил он, может исцелиться единственным способом — если снова «ощутит себя русскими» по совету из Вашингтона.