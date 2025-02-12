Киев, 12 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. В некоторых районах Киева наблюдаются перебои с электроснабжением после произошедших взрывов. Об этом 12 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что свет пропал в некоторых частях Оболонского района столицы Украины. Других подробностей не приводится.

Global Look Press

В то же время в киевской областной военной администрации заявили, что объекты критической инфраструктуры не повреждены.

Как передавало ИА Регнум, ранним утром 12 февраля на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине прогремела серия взрывов в Киеве, сообщил телеканал «Общественное». Официальные комментарии от местных властей не поступали. Также нет информации о возможных поврежденных объектах.

По данным местных СМИ, на Украине ночью 12 февраля взрывы прогремели и в пригороде столицы. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах.

Министр энергетики страны Герман Галущенко 11 февраля сообщил, что на всей территории Украины начали действовать экстренные отключения света. По его словам, такие меры приняли в связи с повреждением украинской энергосистемы с целью минимизации возможных последствий.

Центральные и местные власти в тот же день сообщили, что на Украине после ночной воздушной тревоги повреждения получила газовая инфраструктура в нескольких регионах.

С 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения вводят из-за повреждений в энергосистеме. Сокращение мощности будет действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.