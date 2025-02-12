Киев, 12 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Рекордное количество российских ракет «Искандер» поразило военные цели в Киеве ночью 12 февраля. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на один из Telegram-каналов со сводками о ходе СВО.

РИА Новости

«Судя по поступающим сведениям, минувшая ночь в Киеве стала рекордной по количеству прилетевших «Искандеров», — проинформировали авторы «Военной хроники».

В материале указано, что в украинской столице и на ее окраинах насчитали по меньшей мере 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий беспилотников.

Минобороны России пока не информировало о нанесенных прошедшей ночью ударах по военным объектам на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших утром в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Также появились сообщения о перебоях с электроэнергией. Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах вспыхнули пожары.

Как передавало ИА Регнум, ночью 12 февраля взрывы прогремели в пригороде Киева. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах. Накануне Минобороны проинформировало о групповом ударе ВС России по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.