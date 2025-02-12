Лондон, 12 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) изучает варианты ввода временного потолка цен на газ для стран Европейского союза (ЕС) на фоне растущих цен на голубое топливо. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ ЕС, стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США», — указано в статье.

По данным издания, ЕК рассматривает эту возможность в рамках плана «чистой промышленности», а также на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести жёсткие меры в отношении стран ЕС. Уточнятся, что данная инициатива уже вызвала негативную реакцию у европейских промышленных групп, по мнению которых, такие ограничительные меры могут подорвать доверие к европейскому рынку.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия в связи с отказом Киева продлевать соглашение на транзит газа в Европейский союз прекратила поставки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев наказывает Европу, подчеркнув, что Москва всегда выступала за поставки газа в ЕС и деполитизацию экономических вопросов.

10 февраля американское агентство Bloomberg сообщило, что цены на газ в Европе достигли максимального уровня за два года. Стоимость фьючерсных контрактов в этот день выросла на 4,1% и достигла 58 евро за мегаватт-час. Рост цен продолжается уже четвёртую неделю подряд.

В России не раз отмечали, что отказ от покупки российских углеводородов был серьёзной ошибкой западных стран. Им пришлось закупать нефть и газ из России через посредников по более высоким ценам.