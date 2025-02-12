Мурманск, 12 февраля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Школьница из Мурманской области создала и администрировала порночат для детей. Сейчас в ситуации разбирается полиция. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

30 января в полицию обратилась мать ученика 4-го класса одной из московских школ. Женщина рассказала, что, проверяя телефон сына, обнаружила в чате мессенджера WhatsApp фотографии интимного характера. Женщина попросила сына объяснить, что это за чат. Ребёнок рассказал, что примерно в октябре 2024 года кто-то добавил его в мессенджере в группу под названием «Добавляйте кого хотите, кроме взрослых, цель 1000 человек». Среди подписчиков было много незнакомых мальчику людей, которые выкладывали в чат различные сообщения и фотографии. Поговорив с сыном, женщина удалила ребёнка из чата и обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности создателей группы. Оперативники установили организаторов и администраторов чата.

«Было установлено, что группа «Добавляйте кого хотите, кроме взрослых, цель 1000 человек» закрыта для общего пользования либо удалена. Администрирование группы осуществляет 11-летняя школьница из Мурманской области посредством номера телефона, оформленного на её мать. Абонентский номер второго администратора зарегистрирован на 37-летнего жителя Мурманской области», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция устанавливает, кто пользуется номером второго администратора, и выясняет, зачем его организаторы создали такой чат. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» (ст. 242 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Карелии школьник выложил интимные фото одноклассника в школьный чат.