Москва, 12 февраля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский произносит чушь и выступает с бессмысленными заявлениями из-за страха, вызванного успешными действиями российских войск. Такую оценку 12 февраля дал его словам о возможном «обмене территориями» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, концепция «мир через силу» работает, когда демонстрирует реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Так происходит после ударов ВС России по военным целям на Украине.

«Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — написал Медведев в Telegram-канале.

Руководство в Киеве, добавил он, может исцелиться единственным способом — если снова «ощутит себя русскими» по совету из Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима пытается скрыть масштабы катастрофы для украинской армии. Так она отреагировала на высказывания Зеленского о возможном «обмене» временно оккупированной ВСУ части территории Курской области на территории, ранее входившие в состав Украины.

По словам первого заместителя главы крымского парламента Сергея Цекова, слова об обмене указывают на отчаяние Киева из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Зеленский, отметил он, пытается создать видимость контроля над ситуацией.

Генерал-майор запаса, депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев ответил на слова Зеленского фразой «торг здесь неуместен» из романа «Двенадцать стульев», написанного уроженцами русской Одессы Ильей Ильфом и Евгением Петровым. По словам парламентария, Россия свою землю не меняет и не делает предметом торга. Что касается иноземных захватчиков и прочей «фашистской нечисти», то русские солдаты всегда освобождали свою территорию, так будет и впредь, подчеркнул он.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что Украина может получить только участок земли «метра на два», причем без всяких обменов.