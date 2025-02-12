Москва, 12 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Удары, нанесенные Вооруженными силами России по Киеву в ночь на 12 февраля, являются частью концепции «мира через силу». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», ― написал Медведев в Telegram-канале.

При этом зампред Совбеза добавил, что удары по Киеву неспособны «очистить мозги» некоторым украинцам, намекнув на утратившего легитимность главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США [Дональда Трампа]», — считает Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 11 февраля нанесли групповой удар с моря и с воздуха по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам на Украине в ночь на 11 февраля стали одними из самых мощных за весь период проведения спецоперации.

Телеканал «Общественное» сообщил, что ранним утром 12 февраля на фоне объявленной воздушной тревоги на Украине прогремела серия взрывов в Киеве. Официальные комментарии от местных властей не поступали. Также нет информации о возможных поврежденных объектах.

По данным местных СМИ, на Украине ночью 12 февраля взрывы прогремели и в пригороде столицы. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах.

В Минобороны неоднократно заявляли, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.