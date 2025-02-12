Москва, 12 февраля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Единственный способ исцелиться для нелегитимных представителей киевского режима — снова почувствовать себя русскими. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, концепция «мир через силу» и вправду иногда работает, однако она не действует на «скоморохов» из Киева, которые дрожжа от ракетных ударов ВС России продолжают говорить на камеру об обмене территориями.

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», — указал Медведев в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России. Республиканец подчеркнул, что для него главное вернуть уже потраченные Вашингтоном деньги, поэтому он потребовал от Украины эквивалент примерно 500 млрд долларов в виде редкоземельных элементов. Киевский режим, со слов Трампа, согласился.

Комментируя высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он рассчитывает «обменять» временно оккупированные ВСУ части территории Курской области на территории, ранее входившие в состав Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ.