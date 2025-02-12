Суджанский район, Курская область, 12 февраля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области, других жителей ВСУ держали в заложниках. Об этом 12 февраля сообщило Министерство обороны России.

Указанный населённый пункт российские войска освободили 27 января. В селе они нашли выживших людей. Жители рассказали, что находились в ужасающих условиях.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — отметило Минобороны РФ.

Жители села также рассказали, что ВСУ держали их в качестве заложников и использовали их как живой щит. Кроме того, украинские военные издевались над людьми.

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