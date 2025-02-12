Москва, 12 февраля, 2025, 10:58 — ИА Регнум. III международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев» впервые представит зрителям расширенную международную программу. В нее войдут ленты документалистов из Италии, Камеруна, Палестины, Сербии, Словакии и других стран.

Кадр из фильма «Фронт невидимых»

Международная программа состоится 22 и 23 февраля, предоставляя зрителям возможность увидеть войну в Донбассе глазами иностранных документалистов. Также гости смогут больше узнать о других военных конфликтах по всему миру.

Кадр из фильма «Фронт невидимых»

Итальянский режиссёр Сара Реджинелла представит картину «Фронт невидимых». Лента рассказывает о непрекращающихся обстрелах мирного населения в Донбассе с 2014 года. «В Европе всегда было много дезинформации, поэтому я почувствовала необходимость рассказывать о том, что происходит, показывая жизнь людей, по которым ведётся огонь из оружия НАТО», — говорит Сара Реджинелла.

Кадр из фильма «Фронт невидимых»

В ленте камерунского журналиста Сике Думбе Дианы Мануэлы — личные истории и воспоминания очевидцев трагедии в Донбассе, которая остаётся вдали от мировых новостных заголовков. После показа режиссер обсудит картину со зрителями.

Кадр из фильма «Фронт невидимых»

В рамках международной программы также состоится круглый стол «Прорыв информационной блокады». Среди участников — журналисты из стран НАТО, которые рассказывают правду о войне в Донбассе, не смотря на угрозу оказаться за решёткой. Так, Винченцо Лоруссо помогает RT организовывать показы фильмов об СВО в Италии. Местные власти неоднократно пытались запретить их, а украинские активисты устраивали провокации, однако киносеансы прошли уже более чем в 40 городах. «Чем больше цензуры, тем больше показов. Документальные фильмы об СВО увидят по всей Италии», — рассказал Винченцо Лоруссо.

Кадр из фильма «Фронт невидимых»

Модератором круглого стола выступит телеведущая и депутат Госдумы РФ Мария Бутина.