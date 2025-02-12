Будапешт, 12 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Венгрия нашла способ оплачивать российские газ, нефть и ядерное топливо в условиях санкций США против «Газпромбанка». Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press

Он пояснил, что найти решение удалось с помощью российских коллег. При этом раскрывать новый механизм оплаты за российский газ в американских условиях санкций министр не стал.

«Ситуация была действительно сложной, но <…> мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике», ― процитировало «РИА Новости» главу венгерского МИД.

Сийярто считает введенные санкции «разочаровывающим шагом» со стороны бывшей администрации США. По его словам, прежние американские власти прекрасно знали, что от него пострадают некоторые их союзники.

Как передавало ИА Регнум, министр энергетики Болгарии Владимир Малинов 11 декабря заявил, что страна может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций. Он заверил, что София будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита газа, если услуга не будет оплачена.

Администрация президента США Джо Байдена 21 ноября 2024 года расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.

В 2024 году Венгрия получила из России 7,6 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку» при максимальной мощности газопровода в 8,5 млрд кубометров.