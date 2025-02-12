Киев, 12 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратит власть на Украине до мая 2025 года. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. 13 мая будет 1,5 года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может, и раньше», — указал он в публикации.

По словам Дубинского, отказ президента США Дональда Трампа от гарантий безопасности для Украины ставит Зеленского в бедственное положение, ведь украинский конфликт не может быть завершён на условиях Запада лишь усилиями европейских стран.

Депутат также добавил, что в случае публикации в США данных о финансовых хищениях Зеленского и его администрации, американские правые и центристские силы, тем более, выступят против дальнейшей поддержки киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.

Агентство Reuters написало, что Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести выборы в случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.

11 февраля эстонская газета Postimees писала, что в Вашингтоне нынешнего главу киевского режима считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию, поэтому, говоря о необходимости провести президентские выборы на Украине, команда Трампа хочет сместить нелегитимного Зеленского.