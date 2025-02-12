Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Спасатели на Сахалине эвакуировали всех рыбаков, которые отказывались покидать дрейфующую льдину в Охотском море, пока не поймают рыбу. Об этом сообщили 12 февраля в пресс-службе МЧС РФ.

Global Look Press

Ранее министерство информировало, что со льдины удалось эвакуировать более 100 рыбаков. При этом изначально сообщалось, что после образования 10-метровой трещины во льду в дрейфе оказались около 300 человек. Вследствие этого МЧС начало спасательную операцию.

«Все рыбаки эвакуированы… Всего 139 человек», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

При этом для эвакуации задействовали 31 специалиста и 17 единиц техники. Часть рыбаков спасли с помощью вертолёта Ми-8. Других доставили на берег, используя плавсредства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года спасатели эвакуировали 82 рыбака со льдины, отколовшейся в районе села Стародубское на Сахалине. Для спасения людей МЧС привлекло вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.

В марте около посёлка Тавричанка Приморского края от берега откололась льдина с рыбаками. На ней оказались 40 человек. МЧС провело спасательную операцию.