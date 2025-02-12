Киев, 12 февраля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. В настоящее время киевский режим отправляет на передовую многих украинцев, которые ранее занимались отловом уклонистов от военной службы. Об этом сообщил пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Вальчук.

Global Look Press

«Начальник группы конвоирования занимался отловом уклонистов от службы. Поймал свыше 100 человек. Большинство человек у нас снимают с позиций и отправляют на курское направление. Можно было отказаться, но цена вопроса была очень большая, полковник заломил большую цену — $10 тыс. У меня таких денег не было и у моих коллег тоже, поэтому все мы попали на курское направление», — рассказал он на видео, которое предоставило Минобороны РФ.

По словам Вальчука, он при первой же возможности сдался в российский плен, где его накормили и дали ему сигареты.

Как передавало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ начнут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. По его словам, возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет станет преступлением, однако не поменяет ситуацию на поле боя.