Москва, 12 февраля, 2025, 10:17 — ИА Регнум. В Москве открыли наследственное дело после смерти основателя и ведущего телеигры «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова. Об этом 12 февраля сообщила юрист Надежда Швачко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Правозащитник уточнила, что родственники телеведущего смогут претендовать на его имущественные права и обязанности.

«По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности», ― процитировало «РИА Новости» юриста.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него было онкологическое заболевание.

Церемония прощания с основателем телеигры прошла 11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве. Похоронили Маслякова на Новодевичьем кладбище рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта. После окончания вуза работал в проектном институте «Гипросахар». В 1964 году, будучи студентом четвёртого курса, начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодёжи.