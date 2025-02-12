Москва, 12 февраля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Исполнители из более чем 20 стран заявили о своем участии в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Global Look Press

«Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — процитировало «РИА Новости» Швыдкого.

По его словам, на мероприятии, которое состоится в сентябре 2025 года в Москве и Подмосковье, выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.

Спецпредставитель президента отметил, что на конкурсе не будут применять один отработанный стандарт, как на «Евровидении». Напротив, посетители услышат разнообразие популярной музыки, связанной с традициями стран-участниц. Швыдкой считает, что конкурс станет «уникальным явлением», у которого будут большие перспективы.

Как сообщало ИА Регнум, создание конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение») в качестве аналога «Евровидения» в ноябре 2023 года анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил сделать его ежегодным. Он также заявил, что в рамках «Интервидения» все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.