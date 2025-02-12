Симферополь, 12 февраля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Американский сервис Google Maps не стал менять российские названия, присвоенные населенным пунктам в Крыму в 1930–1940 годах. Об этом 12 февраля сообщило «РИА Новости».

Global Look Press

Отмечается, что официальные названия видят пользователи как в России, так и за её пределами.

В частности, на карте есть город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу. Также без изменений остались названия поселков Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское, переименованные Киевом на крымско-татарский манер.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Депутаты украинского парламента в 2016 году переименовали ряд городов, которые находятся на территории ДНР, ЛНР и Крыма: 76 из них находятся в Донбассе, 75 — в Крыму. В частности, на полуострове Кировский район переименовали в Ислямтерецкий, Красноперекопский — в Перекопский, а город Красноперекопск — в Яны Капу. Переименование коснулось даже сёл: Фурмановку назвали Актачами, село Завет-Ленинский — Кучук-Алкали, Октябрь переименовали в Бай-Кончек.

В октябре 2023 года на встрече главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями Google его супруга пожаловалась, что при запросе из России Крым — российский, а при запросе из Европы отмечается как спорная территория. Она попросила отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

В августе 2024 года эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.