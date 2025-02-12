Москва, 12 февраля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Российский космонавт Кирилл Песков 12 марта отправится на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

«Помимо Кирилла Пескова в экипаж включены астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси», — говорится в сообщении.

Через несколько дней после того, как экипаж Crew-10 прибудет на станцию, корабль Crew Dragon вернет на Землю экипаж Crew-9: космонавта Роскосмоса Александра Горбунова, астронавтов NASA Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниту Уильямс.

В Роскосмосе отметили, что полеты Пескова и Горбунова осуществляются в рамках соглашения с NASA о перекрестных полетах от 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, астронавты Уильямс и Уилмор должны были вернуться с МКС после недельной миссии в июне 2024 года, но возвращение затянулось по техническим причинам. В декабре в NASA заявили, что американцы прибудут на Землю не раньше марта 2025 года, когда на орбиту отправится очередной пилотируемый корабль Crew-10.