Москва, 12 февраля, 2025, 09:24 — ИА Регнум. В Евросоюзе решили кормить людей личинками и червяками вместо того, чтобы помогать местным сельхозпроизводителям. Так председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал закон об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, вступивший в силу в ЕС.

Global Look Press

Спикер нижней палаты парламента считает, что этот закон стал последствием санкционной политики Запада против России.

«На самом деле это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», ― написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак, которого в ЕС разрешили добавлять в хлеб, сыр, джем и макаронные изделия.

«Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах», ― указал Володин.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля в Европейском союзе вступил в силу закон, разрешающий добавление в продукты питания порошка из личинок мучного червя — хрущака. Производителей продуктов питания обязали указывать ингредиент на упаковке.

В Еврокомиссии пояснили, что использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира. В ведомстве добавили, что порошок из мучного червя прошел все необходимые экспертизы и является абсолютно безопасным. Разрешение будет действовать пять лет, после чего может быть продлено.

В августе 2022 года в ЕС одобрили для употребления в пищу домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Такое решение вызвало волну возмущения в странах Евросоюза.

В январе 2024 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала не кормить россиян продуктами из сверчков. Она напомнила, что западные страны стремятся найти альтернативу мясу крупного рогатого скота, так как не поддерживают его производителей из-за желания снизить выбросы метана. Однако, по ее словам, в России стоит использовать не порошок из насекомых, а белок растительного происхождения.