Москва, 12 февраля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Прием на контрактную службу украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, объявленный министерством обороны страны, является билетом в один конец. Об этом заявила 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя запущенный на Украине проект «Контракт 18-24».

Global Look Press

«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в Киеве приступили к уничтожению очередной возрастной группы собственных граждан. Из них сделают пушечное мясо вместо того, чтобы профессионально обучать, тренировать и оснащать.

«Это чудовищная, абсолютно не прикрытая ничем попытка просто взяться еще за одну возрастную группу», — считает Захарова.

Дипломат добавила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому поставили задачу уничтожить народ Украины. При этом она отметила, что привлечение молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не является финальной точкой, поскольку в стране есть еще дети.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. В ведомстве уточнили, что проект «Контракт 18–24» является добровольной инициативой для украинцев возрастной категории 18–24 года, которые готовы присоединиться к силам обороны на один год. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен (примерно 2,3 млн рублей), из которых 200 тыс. гривен (примерно 460 тыс. рублей) им выплатят сразу, а остальные — во время службы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Зеленский 7 февраля заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он утверждал, что контракт предполагает «множество льгот и высокое денежное обеспечение».

Президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ начнут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. По его словам, возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет станет преступлением, однако не поменяет ситуацию на поле боя.

В мае 2024 года украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.