Вашингтон, 12 февраля, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Еще один американский гражданин будет освобожден 12 февраля вслед за Марком Фогелем, которого вернула Россия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Фогелем в Белом доме.

Global Look Press

«Кое-кто еще будет освобожден завтра, вы об этом узнаете», — сказал Трамп.

Он не уточнил, в какой стране находится американец и как его зовут.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник американского посольства в Москве Фогель, ранее приговорённый в России к 14 годам лишения свободы, заявил, что его помиловал российский президент Владимир Путин.