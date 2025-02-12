Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. В Сахалинской области эвакуировали более 100 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю. Об этом 12 февраля сообщили в МЧС России.

Global Look Press

«109 рыбаков спасены в Охотском море», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что 44 человека эвакуировали на вертолете Ми-8, еще 65 ― с помощью плавсредств.

В ведомстве добавили, что некоторые любители экстрима отказывались уходить без улова.

Как передавало ИА Регнум, около 300 рыбаков оказались на льдине в Охотском море после образования 10-метровой трещины во льду. Сотрудники МЧС 12 февраля организовали спасательную операцию: в море выдвинулись четыре единицы техники и шесть спасателей. Позднее на место ЧП направили вертолёт и судно на воздушной подушке.

В феврале 2024 года спасатели эвакуировали 82 рыбака со льдины, отколовшейся в районе села Стародубское на Сахалине. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.