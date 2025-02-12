Москва, 12 февраля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращения в МВД и Следственный комитет в связи с ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера скорой помощи. Об этом он сообщил 12 февраля в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС России

Парламентарий в обращении на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева попросил главу ведомства взять расследование этого уголовного дела под личный контроль.

Еще один запрос депутат направил председателю СК Александру Бастрыкину. В нем он попросил проверить противоречивую информации о водителе, управлявшем BMW. Леонов отметил, что в системе здравоохранения каждый сотрудник имеет огромное значение, так как их труд направлен на спасение жизней.

«Их утрата — это большое горе <…> Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», ― заявил глава думского комитета.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 февраля в Белгороде водитель за рулем BMW Х7 проехал перекресток проспекта Славы и улицы Попова на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате автомобили наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Ещё четыре человека получили травмы.

За рулем автомобиля был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. В машине находились еще двое мужчин. По информации местных СМИ, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и разогнал автомобиль до скорости более 100 км/ч. При этом семья Гаджимурадова назвала слухами алкогольное опьянение их родственника. По словам близких, он является мусульманином и поэтому не употребляет алкоголь.

В ДТП Гаджимурадов сильно пострадал, его экстренно доставили в белгородскую больницу. Источник ИА Регнум 11 февраля сообщил, что водителя иномарки перевели на лечение в Москву.