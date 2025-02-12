Улан-Удэ, 12 февраля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Подростка из Бурятии задержали за предполагаемую подготовку нападения на школу. Об этом сообщил 12 февраля Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Страница в соцсетях, которую вел 15-летний школьник из поселка Усть-Баргузин, привлекла внимание правоохранителей. Публикации девятиклассника, назвавшегося другим именем, касались атак на учебные заведения.

Дома у подростка нашли тетрадь со схемой школы и отмеченными на ней предполагаемыми местами подрыва и поджога. У школьника также обнаружили инструкции по изготовлению «коктейля Молотова».

В первых числах февраля школьника задержали. После беседы его отпустили домой, взяв обязательство о явке.

Юношу воспитывает мать. По её словам, в последнее время подростка травили в школе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в подмосковном Реутове задержали десятиклассника, готовившего нападение на школу. По данным правоохранителей, 16-летний юноша состоял в запрещённых сообществах в интернете и изучал атаки на учебные учреждения. Он активно пропагандировал насильственные методы, а в переписках сообщал о намерении устроить расправу над сверстниками. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.