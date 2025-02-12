Симферополь, 12 февраля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается создать видимость того, что ситуация находится под контролем, предлагая возможный обмен территориями. Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

Global Look Press

«Сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянии сделать своими заявлениями вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока», — пояснил Цеков «РИА Новости».

Он подчеркнул, что изначально были ясны цели вторжения ВСУ в Курскую область — для создания обменного фонда. Однако эта авантюра унесла десятки тысяч жизней украинских военных, заключил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя высказывания Зеленского о том, что он рассчитывает «обменять» временно оккупированные ВСУ части территории Курской области на территории, ранее входившие в состав Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ.

В Минобороны РФ 11 февраля подтвердили, что за время ведения боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 59,5 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники и вооружений, в том числе 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортёров, 1844 боевые бронированные машины, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и шесть MLRS.

Действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла, подчёркивал президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.