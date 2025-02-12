Москва, 12 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) обратился к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением вернуть на банкноты российский флаг как один из главных государственных символов страны. Подробности узнало «РИА Новости».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

В обращении директора института Андрея Шурикова говорится, что денежные знаки, которые переходят из рук в руки по всей территории страны, обладают значительным пропагандистским потенциалом. Поэтому предлагается рассмотреть возможность нанесения государственного флага России наряду с государственным гербом как одного из трёх главных символов государства.

Автор обращения уверен, что наличие двух главных государственных символов на банкнотах будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан.

Отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически являются визитной карточкой государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесённых изображений имеет большое значение.

Шуриков подчеркнул, что нанесение государственных флагов на денежные знаки является нормальной международной практикой. Например, согласно открытым источникам, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и других стран.

Кроме того, автор напомнил, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображался государственный флаг.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2025 года в России в обороте появится обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Символом для новой банкноты в ходе онлайн-голосования был выбран скоростной пассажирский теплоход «Метеор». На лицевой стороне банкноты будут изображены виды Нижнего Новгорода.

ЦБ России планирует выпустить новые купюры номиналом 10, 50 и 500 рублей с обновлённым дизайном до 2028 года.