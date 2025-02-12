Вашингтон, 12 февраля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Приговорённый в России к 14 годам тюремного заключения за контрабанду и хранение наркотиков бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель заявил, что был помилован президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Я искренне рад вернуться на родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — признался Фогель.

Американец сообщил об этом 11 февраля на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Фогель добавил, что Путин проявил большое великодушие.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Дональд Трамп выразил признательность Владимиру Путину за освобождение осуждённого в России американца Марка Фогеля. Достигнутая между Москвой и Вашингтоном договорённость об освобождении Фогеля была «очень справедливой и разумной», добавил американский лидер. При этом он не привёл никаких подробностей сделки. В Белом доме американца, кроме главы государства, встречали руководители Республиканской партии.

Марк Фогель был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. При этом дипломат утверждал, что использует наркотики только в медицинских целях. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе.