Осуждённый в России американец Фогель сообщил о помиловании Путиным
Освобождённый американец Фогель заявил Трампу, что был помилован Путиным
Вашингтон, 12 февраля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Приговорённый в России к 14 годам тюремного заключения за контрабанду и хранение наркотиков бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель заявил, что был помилован президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я искренне рад вернуться на родину. Спасибо моей стране за все усилия, что приложила к моему освобождению. Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», — признался Фогель.
Американец сообщил об этом 11 февраля на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Фогель добавил, что Путин проявил большое великодушие.
Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Дональд Трамп выразил признательность Владимиру Путину за освобождение осуждённого в России американца Марка Фогеля. Достигнутая между Москвой и Вашингтоном договорённость об освобождении Фогеля была «очень справедливой и разумной», добавил американский лидер. При этом он не привёл никаких подробностей сделки. В Белом доме американца, кроме главы государства, встречали руководители Республиканской партии.
Марк Фогель был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. При этом дипломат утверждал, что использует наркотики только в медицинских целях. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе.