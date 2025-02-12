В селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, жители которого более шести месяцев находились в заложниках у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), чудом уцелел лишь один мужчина, остальные были замучены и убиты. Об издевательствах над мирным населением, а также о том, что враг использовал селян как живой щит для своего прикрытия, сообщило 12 февраля Минобороны со ссылкой на бойцов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые в конце января 2025 года освободили Николаево-Дарьино от украинских сил. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1084-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Российские войска освободили Николаево-Дарьино 27 января. До недавнего времени в нём ещё оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. Одна из местных жительниц поведала, что мужа у неё убили за то, что тот вышел из дома набрать воды.

Выживших в Николаево-Дарьино эвакуировали под прикрытием метели в морозную погоду. В сопровождении российских бойцов людям пришлось пройти расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта, пояснили в оборонном ведомстве. Впоследствии десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан, все прибыли благополучно, пояснили в Минобороны.

Зверства киевских боевиков в Курской области расследует Следственный комитет России. В конце января 2025 года следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Боевики признались, что с 28 сентября по 24 ноября прошлого года они убили там 11 мужчин и трёх женщин. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых также впоследствии убили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» 11 февраля обвинила Зеленского в сокрытии масштабов катастрофы ВСУ в Курской области. Она полагает, что именно поэтому глава киевского режима делает заявления о возможном обмене территориями с Россией.

«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два», — подчеркнула дипломат.

Всего за время нахождения ВСУ в курском приграничье Киев потерял уже более 58,5 тысячи боевиков.

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