Вашингтон, 12 февраля, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп считает, что в украинском конфликте наметился «огромный прогресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась», — сказал президента США 11 февраля в Белом доме.

Трамп также выразил уверенность, что сможет усадить за стол переговоров и Украину, и Россию.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник США Кит Келлог отметил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Он добавил, что регулирование конфликта отвечает интересам всего мира.

Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта, заявил 10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 20 января акцентировал, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.