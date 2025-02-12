Вашингтон, 12 февраля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за освобождение осуждённого в РФ американца Марка Фогеля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин», — поприветствовал Трамп 11 февраля Фогеля в Белом доме.

Достигнутая между Россией и США договорённость об освобождении Фогеля была «очень справедливой и разумной», добавил американский лидер. При этом он не привёл никаких подробностей сделки.

В Белом доме американца, кроме главы государства, встречали руководители Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию, заявили в Белом доме.

«Проявлением доброй воли со стороны Москвы» назвал возвращение Марка Фогеля советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, выдача Фогеля стала знаком того, что США и РФ делают всё правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Марк Фогель был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка. Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе.