Суджанский район, Курская область, 12 февраля, 2025, 07:14 — ИА Регнум. После освобождения от украинских боевиков села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино 27 января. Штурмовики обнаружили выживших жителей, которые рассказали о мучениях и существовании в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли.

«Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от украинских неонацистов Николаево-Дарьино в Суджанском районе. До недавнего времени в нём ещё оставались мирные жители, которые не успели эвакуироваться при захвате района боевиками в августе 2024 года. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — раскрыли подробности в военном ведомстве.

Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, что в разговоре с десантниками жители и подтвердили.

Женщина по имени Надежда рассказала, что её мужа убили, когда он пошёл в дом воды набрать.

Как сообщало ИА Регнум, жители Николаево-Дарьино рассказали, как пережили 186 дней до освобождения села десантниками-штурмовиками. Боевики стреляли из танков, атаковали дронами и убивали мирных граждан, они оставались без света и без связи, прятались в подвалах, ели консервы и картошку, а воду набирали в реке. Погибших хоронили в огородах.

Военкоры узнали, что боевики ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны в одном из временно оккупированных населённых пунктов Курской области. Перед смертью ветерана пытали.

Попавший в плен боец ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе признался, что он и сослуживцы проникли в село Русское Поречное, где убивали мужчин, насиловали женщин, которых потом убивали. При этом боевики выполняли приказ командования уничтожить всех жителей населенного пункта.