ДНР, 12 февраля, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Украинское командование привлекает в армию воспитанников детских домов для работы в качестве операторов беспилотников под Красноармейском. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Под Красноармейском противник задействует детдомовцев в качестве операторов БПЛА. Предпочтение отдают тем, кто постарше. Для них это своего рода обычная компьютерная игра», — уточнили силовики ТАСС.

Выбор кандидатов обусловлен особенностями воспитания детей, которые выросли в непростых условиях. ВСУ для такой работы нуждаются в максимально равнодушных и морально незрелых людях, так как атакам БПЛА подвергается в основном гражданское население, ударить по которому не все решатся.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 февраля украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара пострадали пятеро детей. Водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Он находится в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По факту атаки на школьный автобус возбудили уголовное дело. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что в транспортном средстве находились 20 детей и двое сопровождающих.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН жёстко отреагировать на удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. Это преступление против человечества и акт циничного, неприкрытого фашизма. Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством, подчеркнула омбудсмен.

В январе дрон ВСУ атаковал машину в Курской области. В результате удара были ранены супруги-пенсионеры. Пострадавших доставили в больницу.