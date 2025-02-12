Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2025, 06:51 — ИА Регнум. На Сахалине 12 февраля продолжается операция по спасению рыбаков на отколовшейся льдине в Охотском море. К прибывшим ранее спасателям направили вертолёт и судно на воздушной подушке.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Рыбаки на оторванной льдине

По информации МЧС РФ, рыбаков уже эвакуируют. Вертолёт Ми-8 прилетел из Южно-Сахалинска, также рыбаков увозят на воздушной подушке «Хивус».

Как сообщало ИА Регнум, около 300 рыбаков оказались на льдине в Охотском море после образования 10-метровой трещины во льду. Сотрудники МЧС 12 февраля организовали спасательную операцию: выдвинулись четыре единицы техники и шесть спасателей.

На Сахалине 18 февраля 2024 года спасатели в Охотском море эвакуировали 82 рыбака. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.