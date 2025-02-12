Амстердам, 12 февраля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Западу выгодно продолжать вооружать Украину. С соответствующим заявлением выступил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«К сожалению, некоторые влиятельные люди и организации извлекают выгоду из этого конфликта… НАТО и военно-промышленному комплексу США нужны враги, чтобы оправдать его, потому что если нет боевых действий, то и нет причин тратить миллиарды на оружие», — приводит слова депутата «РИА Новости».

По мнению депутата, без продолжающейся конфронтации не было бы оправдания существованию НАТО. В качестве примера ван Мейерен привёл предыдущие войны в Ираке и Афганистане, которые были в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля Гидеон ван Мейерен предложил Западу прекратить воевать с Россией и начать мирные переговоры. Также член парламента Нидерландов призвал Украину не вступать в НАТО и ЕС. Он считает, что такие шаги продолжат провоцировать Россию, что сохранит напряжённую политическую обстановку.

Евродепутат от Болгарии Рада Лайкова заявила, что Украина стала площадкой для масштабной схемы по откату средств, но исход конфликта уже предрешён — Киев терпит поражение. Можно сколько угодно увеличивать помощь, но это не приведёт к увеличению вооружений или живой силы, которая истощена. Это просто жадность без жалости к страданиям, в том числе украинского народа, констатировала она.