Москва, 12 февраля, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии и гражданское население ждут, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут достичь соглашения и установить мир в ближайшее время. При этом украинцы уже не верят в то, что власти Киева могут как-либо повлиять на ситуацию. Таким мнением поделился с «РИА Новости» украинский пленный Сергей Дзюба.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

Дзюба попал недавно в плен под Великой Новосёлкой.

«Все устали, все надеются на Трампа. Что он договорится с Путиным. На наши власти уже никто не надеется», — признался боец.

По его словам, в военной среде на Украине понимают, что мобилизация была сорвана, и на фронт вновь отправляют тех, кто уже участвовал в боевых действиях. Многие из них не хотят этого, а некоторые даже не собираются оказывать сопротивление российской армии.

«Все очень устали — и гражданские, и военные. Даже я год служил в тылу в стрелковом батальоне, потом год в ПВО, потом обратно на фронт. Силы не поступают. Мобилизация сорвана. Правдами и неправдами, обманом пытаются сюда людей затащить. Затаскивают… и просто оставляют, как вот меня оставили. Изначально как завели — и всё», — добавил пленный.

Дзюба пояснил, что ждали русских, просто сидели в подвале.

Пленный также заявил, что в Киеве уже не заметно проявлений так называемого украинского патриотизма. По его словам, героями считают себя те, кто не участвовал в боевых действиях. Они любят кричать, рассказывать, рвать глотку, поднимать свой авторитет на уровне хайпа, уточнил Дзюба.

Как сообщало ИА Регнум, на применяемые киевским режимом методы силовой мобилизации украинцев обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Парламентарий прокомментировал ситуацию 11 февраля.

На Украине объявили о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Контракт не носит обязательного характера и не является принуждением, мобилизацией. После года службы доброволец может вернуться к гражданской жизни, пояснили в минобороны Украины.