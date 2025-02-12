Копенгаген, 12 февраля, 2025, 06:19 — ИА Регнум. Крупномасштабные военные действия в Европе возможны уже через пять лет при растущем военном потенциале НАТО. В настоящее время Россия не готова к столкновению со странами альянса из-за продолжительного конфликта на Украине, заявила военная разведка Дании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Россия сможет вести локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев, через два года станет реальной угрозой для некоторых стран НАТО в Балтийском регионе, а через пять лет может быть готова к крупномасштабной войне в Европе, в которую США не вмешаются», — указали в отчёте датской военной разведки.

Отмечается, что Россия не будет вести боевые действия сразу в нескольких точках. По данным разведки, РФ не планирует атаковать Фарерские острова или Гренландию, так как рассматривает эти регионы «в североамериканском контексте».

Как сообщало ИА Регнум, гражданам Дании следует присмотреть за своим премьер-министром Метте Фредериксен, чтобы она не повторила судьбу покончившего с собой американского министра Джеймса Форрестола, который был одержим «русской угрозой», призвал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Сенатор напомнил, что в Швеции уже лет 10 ждут «нападения на Гётеборг», однако всё никак не дождутся.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.

Также Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, подчеркнул глава государства. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.