Киев, 12 февраля, 2025, 05:59 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 12 февраля серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела в Киеве, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Официальные комментарии от местных властей не поступали. Нет информации о возможных повреждённых объектах.

Телеканал сообщил о двух волнах взрывов в Киеве.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 12 февраля взрывы прогремели в пригороде Киева. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах.

ВС России нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.