Москва, 12 февраля, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Проведённый после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года рейд помог выявить ранее судимого мужчину, который намеревался сбыть 49 граммов наркотических веществ. Он был задержан. Фигуранта суд приговорил к 10,5 годам колонии, об этом стало известно «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Контрабанда, наркотики

В судебных документах говорится, что практически после теракта силовики проверяли автомобили, въезжающие в Москву. Среди них был такси, на заднем сиденье которого сидел сильно нервничающий гражданин. При проверке у мужчины в носке левой ноги нашли большой сверток, обмотанный синим скотчем. Он сразу подтвердил, что там находится наркотик.

Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Он признал вину и раскаялся.

Один из московских судов приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима. Учтена его судимость 2017 года за причинение вреда здоровью «предметом, схожим с ножом».

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области девятиклассник из Арзамаса попытался передать заключённому в СИЗО конфеты с наркотиками внутри. Об этом 5 февраля рассказала пресс-служба главного управления ФСИН России по региону.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»).

В декабре 2024 года были задержаны четверо террористов-баталхаджинцев, которые помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.

Компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о террористическом акте.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте, заявил 6 февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Первыми ознакомиться с материалами смогут потерпевшие. Их не менее тысячи человек, поэтому вряд ли дело направят в суд в ближайшее время, пояснил юрист. Всего фигурантов в деле 27.