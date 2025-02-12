Южно-Сахалинск, 12 февраля, 2025, 05:41 — ИА Регнум. Около 300 рыбаков оказались в дрейфе по Охотскому морю после образования 10-метровой трещины во льду. Сотрудники МЧС России 12 февраля организовали спасательную операцию.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», — уточнили в Telegram-канале МЧС РФ.

К месту происшествия выдвинулись четыре единицы техники и шесть спасателей. Также к вылету из Южно-Сахалинска готовят вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА Регнум, на Сахалине 18 февраля 2024 года спасатели в Охотском море эвакуировали 82 рыбака. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.

В середине апреля 2024 года в Сахалинской области спасли 20 рыбаков, дрейфовавших более часа на отколовшейся от берега льдине. В МЧС РФ уточнили, что оторванная льдина начала уносить мужчин на озере Изменчивое в Корсаковском районе. Никто из них не пострадал.