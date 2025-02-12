Вашингтон, 12 февраля, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осуждённых в России. Об этом говорится в распространённом заявлении чиновника.

(сс) Palácio do Planalto Сенатор-республиканец Марко Рубио

«Освобождение Марка Фогеля напоминает о том, что другие американские граждане находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой», — заверил Рубио.

Марка Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево по прибытии из Нью-Йорка вместе с супругой (её впоследствии отпустили). Служебные собаки отреагировали на его багаж, в сумке были обнаружены наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. В Москве он около 10 лет преподавал историю в англо-американской школе.

Как сообщало ИА Регнум, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц после освобождения осуждённого в России за контрабанду наркотиков Марка Фогеля заявил, что это «проявление доброй воли со стороны Москвы».

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Фогеля. Переговоры прошли успешно, заявил Майк Уолтц. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию.