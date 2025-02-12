Париж, 12 февраля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Старейшая французская оружейная компания Verney-Carron объявила о начале процедуры банкротства после отмены контракта на поставку оружия Украине. Об этом 11 февраля сообщило издание Agence France-Presse.

Mike Cohen Банкротство

«Компания Verney-Carron заключила контракт на поставку оружия для Украины на 36 млн евро. Она планировала продать Вооружённым силам Украины 10 тыс. автоматических карабинов, 2 тыс. высокоточных винтовок и 400 гранатомётов. Контракт не был подтверждён», — сослалось издание на источники.

Заседание торгового трибунала Сент-Этьена по этому вопросу запланировано на 12 февраля. Торговлю акциями компании на бирже Euronext приостановили.

В начале декабря 2024 года Verney-Carron перевела на частичную занятость большинство из своих 70 сотрудников. На протяжении нескольких лет компания терпит огромные убытки. В 2023 году их сумма превысила 4,5 млн евро при обороте 5,45 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году издание PressTV отмечало, что Евросоюз, несмотря на высочайший уровень банкротства в европейских компаниях, продолжал спонсировать Украину в ущерб собственной экономике. Из-за подорожания горючего возросла себестоимость конечной продукции у европейских промышленных компаний, и в итоге промышленность лишилась конкурентных преимуществ. Кроме того, страны Запада столкнулись с рекордной за несколько десятилетий инфляцией, указывал официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.