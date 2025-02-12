Вашингтон, 12 февраля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. Союзники США на Западе стремительно «переобуваются», меняя своё отношение к поддержке киевского режима, ориентируясь на позиции президента США Дональда Трампа, который показывает свой настрой на переговоры с Россией, написало издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Мечта о Европе

«Стратегия по Украине в Европе меняется в соответствии с изменением риторики США — от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров, обеспечив ему выгодные условия», — отметили авторы.

Лидеры европейских стран, по мнению издания, в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине демонстрируют желание «играть ведущую роль на мирных переговорах».

Как полагает издание, новая стратегия наиболее ярко проявится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля. Отмечается, что эта конференция будет отличаться от мероприятий, которые проходили при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Тогда США и их союзники выражали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, Украина стала площадкой для масштабной схемы по откату средств, но исход конфликта уже предрешён — Киев терпит поражение. Такое мнение в интервью «Известиям» высказала евродепутат от Болгарии Рада Лайкова.

В вопросе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Это произошло в результате тесных контактов администрации Белого дома с российской и украинской сторонами, заявил в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.