Москва, 12 февраля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Идею продлить для россиянок оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет поддержала глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина. По её мнению, эта инициатива позволит женщинам родить в период декрета второго ребёнка.

Иван Шилов ИА Регнум Семья

«Если сделать оплачиваемый декретный отпуск три года, это может побудить больше женщин родить второго ребенка в этот период. Многие родители не хотят отдавать детей в садик в полтора года и предпочитают воспитывать их самостоятельно», — пояснила депутат ТАСС.

Она добавила, что бабушки и дедушки вынуждены чаще работать из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому они не могут помочь с воспитанием внуков. К тому же разрешить вопрос увеличения рождаемости только разовыми денежными выплатами не получится, отметила Останина.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет. Документ предполагал увеличение размера выплат с 40% до 60% от среднего заработка родителя. В настоящее время вышедшие в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от среднего заработка.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Решение должно быть принято до 15 апреля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин называл поддержку материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни семей ключевым приоритетом для России.