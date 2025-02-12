Сеул, 12 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В МИД Южной Кореи не стали напрямую комментировать ситуацию с глобусом, подаренным их дипломатом на Сахалине. На этом глобусе Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области были отмечены как часть Украины. Однако министерство отметило, что таким образом они пытались продвигать собственное название Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Глобус

Речь идёт об инциденте в Ногликах. Во время недавнего визита в центральную библиотеку руководитель Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея Пак Сан Те подарил глобус лидеру коренных малочисленных народов севера Сахалина Владимиру Санги.

Руководитель библиотеки Ольга Рожнова посчитала такой подарок недопустимым и решила обратиться в МИД РФ. Она выразила своё возмущение действиями дипломата, который, по её мнению, должен был осознавать ответственность за намеренное искажение границ России.

В ответ на это МИД Южной Кореи заявил, что глобус был создан на основе практики составления карт, которая используется международными организациями и крупными компаниями-производителями карт. Этот глобус традиционно используется для продвижения названия Восточного моря.

Дипломаты также заверили, что в будущем будут проявлять особую осторожность при продвижении названия Восточного моря, говорится в издании.

Как сообщало ИА Регнум, власти Южной Кореи серьёзно отнеслись к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

По мнению посла, большое число корейцев отрицательно относится к военной помощи Украине. Людей больше интересуют внутренне проблемы и отношения с американским лидером Дональдом Трампом. В политических кругах Южной Кореи заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества с Россией, заверил дипломат.