Южнокорейские дипломаты пояснили, почему подарили глобус с Крымом
Yonhap: МИД Южной Кореи размыто ответил на критику подаренного глобуса с Крымом
Сеул, 12 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. В МИД Южной Кореи не стали напрямую комментировать ситуацию с глобусом, подаренным их дипломатом на Сахалине. На этом глобусе Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области были отмечены как часть Украины. Однако министерство отметило, что таким образом они пытались продвигать собственное название Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Речь идёт об инциденте в Ногликах. Во время недавнего визита в центральную библиотеку руководитель Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея Пак Сан Те подарил глобус лидеру коренных малочисленных народов севера Сахалина Владимиру Санги.
Руководитель библиотеки Ольга Рожнова посчитала такой подарок недопустимым и решила обратиться в МИД РФ. Она выразила своё возмущение действиями дипломата, который, по её мнению, должен был осознавать ответственность за намеренное искажение границ России.
В ответ на это МИД Южной Кореи заявил, что глобус был создан на основе практики составления карт, которая используется международными организациями и крупными компаниями-производителями карт. Этот глобус традиционно используется для продвижения названия Восточного моря.
Дипломаты также заверили, что в будущем будут проявлять особую осторожность при продвижении названия Восточного моря, говорится в издании.
Как сообщало ИА Регнум, власти Южной Кореи серьёзно отнеслись к предупреждениям России в отношении военных поставок Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
По мнению посла, большое число корейцев отрицательно относится к военной помощи Украине. Людей больше интересуют внутренне проблемы и отношения с американским лидером Дональдом Трампом. В политических кругах Южной Кореи заинтересованы в развитии многопланового сотрудничества с Россией, заверил дипломат.