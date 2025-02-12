Париж, 12 февраля, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит решили выставить на продажу свою виллу Monéjan в регионе Па-де-Кале. Об этом 11 февраля сообщила газета Le Figaro.

Gov.ua Брижит и Эммануэль Макрон

«Супруги Макрон готовятся продать виллу Монежан (сокращение от имен родителей Брижит Макрон, Симоны и Жана) в Ле-Туке, в Па-де-Кале», — указали в статье.

По данным издания, Брижит Макрон унаследовала виллу от отца.

Агенты недвижимости не стали комментировать информацию о продаже виллы, говоря об «уважении к потенциальным продавцам и покупателям».

В пресс-службе Елисейского дворца отметили, что этот вопрос касается «личной жизни супругов».

Предположительно, Макрон мог решить продать виллу из-за её расположения в людном месте, поскольку чета хочет «тишины и покоя». Журналисты добавили, что в 2011 году Эммануэль Макрон взял кредит на 15 лет на 350 тыс. евро для проведения ремонта виллы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2018 года газета El Mundo писала о серьёзной ссоре, которая произошла между Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. Французский журналист Фредерик Эльбер уточнил, что, по словам сотрудника безопасности Елисейского дворца, ссора президентской четы была грандиозной, и крики можно было расслышать через закрытую дверь.