Киев, 12 февраля, 2025, 04:02 — ИА Регнум. На Украине ночью 12 февраля взрывы прогремели в пригороде Киева, сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Также взрывы были слышны в районе Житомира.

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях.

Ранее СМИ Украины сообщали о взрывах ночью 12 февраля в Сумах, Николаеве, Лубнах. Также взрывы были слышны в районе города Обухова в Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

С 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В компании «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся из-за повреждений в энергосистеме. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.